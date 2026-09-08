Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Abate condanna Grosso, ma il rischio era reciproco? (VIDEO)
Sulle colonne del Corriere Torino viene dedicato un focus sul cambio di modulo e sulla decisione di ricorrere alle due punte di Ignazio Abate a Firenze, con un'intervista sul tema alla bandiera granata Ciccio Graziani. L'ex attaccante del Toro ha le idee chiare su quale modulo i granata dovrebbero puntare: "Difesa a quattro e centrocampo a tre, con Vlasic a sostegno delle due punte. Il Toro ha una buona propulsione offensiva". - aggiungendo - "Ho sensazioni positive, ma serve coraggio. In Italia siamo troppo conservativi". Graziani apprezza anche il lavoro che Abate sta facendo con le nuove leve granata: "Cacciamani mi piace molto, così come Mascardi e Casadei. I giovani vanno inseriti con fiducia, proprio come fa Abate". Si pronuncia poi a favore delle due punte, affermando anche: "Ma il Toro, oltre a Simeone, può sicuramente contare sui gol di Adams".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA