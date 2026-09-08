Sulle colonne del Corriere Torino viene dedicato un focus sul cambio di modulo e sulla decisione di ricorrere alle due punte di Ignazio Abate a Firenze, con un'intervista sul tema alla bandiera granata Ciccio Graziani. L'ex attaccante del Toro ha le idee chiare su quale modulo i granata dovrebbero puntare: "Difesa a quat­tro e cen­tro­campo a tre, con Vla­sic a soste­gno delle due punte. Il Toro ha una buona pro­pul­sione offen­siva". - aggiungendo - "Ho sen­sa­zioni posi­tive, ma serve corag­gio. In Ita­lia siamo troppo con­ser­va­tivi". Graziani apprezza anche il lavoro che Abate sta facendo con le nuove leve granata: "Cac­cia­mani mi piace molto, così come Mascardi e Casa­dei. I gio­vani vanno inse­riti con fidu­cia, pro­prio come fa Abate". Si pronuncia poi a favore delle due punte, affermando anche: "Ma il Toro, oltre a Simeone, può sicu­ra­mente con­tare sui gol di Adams".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.