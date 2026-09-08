I nostri eroi vincono contro la Viola mettendo a tacere i pessimisti degli esordi (me compreso) lasciando intravvedere alcuni spunti interessanti. Temevo zero punti dopo quattro gare di questo torneo nord africano, visto il clima, ed i ragazzi mi hanno subito smentito...

Il mercato degli ultimi giorni ha sicuramente rimpinguato il numero dei calciatori a disposizione di Abate aggiungendo in alcuni elementi maggiore qualità. Nulla di straordinario, ma quando abbiamo sostituito gli esterni, lo scozzese e l'algerino erano collocati in campo secondo le loro caratteristiche così come Braganca. Tra le novità più positive c'è sicuramente Mandragora: spessore fisico, un ottimo tiro, un gol, si tratta di un tipo di calciatore per il Toro, di livello più che buono e fondamentale.

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Altra nota lieta Fitz-Jim quanto meno per l'impegno e la corsa, personalmente lo ritengo poco "fisico" e sotto ritmo per il calcio italiano, ma complessivamente un discreto calciatore. Se aggiungiamo la permanenza di Adams (sarebbe stato un bel problema doverlo sostituire), calciatore che comunque una decina di gol li realizza ed il tesseramento di Rodriguez possiamo dire che traspare un minimo di logica nella costruzione della rosa. Ovviamente tutto fatto in maniera disordinata ed al discount secondo paradigmi arcinoti, il vero "classico"...

Buona notizia è stata che la Viola fosse conciata in maniera oltre l'immaginazione, mai un po' di pressing, sempre fermi ad aspettarci, qualitativamente modesti. Meglio così visto che ora ci attendono due gare molto toste. Sarà un campionato per noi complicato, con franchezza dico che non ho ancora ben capito il tipo di gioco che caratterizza Abate, ma obiettivamente è necessario attendere più giornate e ben conoscere la cifra della rosa a sua disposizione. Iniziamo da lunedì sera.