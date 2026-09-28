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Il Robaldo è il capolavoro di Urbano Cairo? (VIDEO)
Buone prove dei torelli in Under 15 e Under 16 che escono da Cremona con soddisfazione. A loro sono dedicate le righe del Corriere Torino: "Due vittorie, dieci gol segnati e sei punti in tasca. Le giovanili granata rifilano due «pokerissimi» a Cremona e confermano un avvio di stagione molto positivo. Ad aprire la domenica di gare è il netto successo dell’under 15 che passa 5-2 sul campo della Cremonese". Possono dunque sorridere Urbano Cairo e Ruggero Ludergnani. "Nel prossimo fine settimana torneranno in campo anche le altre formazioni del vivaio granata, alle prese con diverse assenze per le convocazioni in nazionale" scrive il quotidiano.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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