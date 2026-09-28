Buone prove dei torelli in Under 15 e Under 16 che escono da Cremona con soddisfazione. A loro sono dedicate le righe del Corriere Torino: "Due vit­to­rie, dieci gol segnati e sei punti in tasca. Le gio­va­nili gra­nata rifi­lano due «poke­ris­simi» a Cre­mona e con­fer­mano un avvio di sta­gione molto posi­tivo. Ad aprire la dome­nica di gare è il netto suc­cesso dell’under 15 che passa 5-2 sul campo della Cre­mo­nese". Possono dunque sorridere Urbano Cairo e Ruggero Ludergnani. "Nel pros­simo fine set­ti­mana tor­ne­ranno in campo anche le altre for­ma­zioni del vivaio gra­nata, alle prese con diverse assenze per le con­vo­ca­zioni in nazio­nale" scrive il quotidiano.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.