Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
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Sulle colonne del Corriere Torino oggi è presente un approfondimento su Che Adams e il momento positivo che sta vivendo. 4 gol nelle prime 7 gare di campionato e un obiettivo da provare a raggiungere: "Nel mirino c’è il primato del suo illustre connazionale Denis Law, autore di dieci reti in Serie A con il Toro nel 1961-62. Il Ché si era fermato a una sola lunghezza nella sua prima stagione a Torino, chiusa con nove gol in campionato". Il numero 19 del Torino sta trovando una continuità che non aveva mai trovato nei due anni fin qui al Toro, come riporta il quotidiano, che aggiunge: "Considerando la rete segnata alla Juventus nell’ultima giornata dello scorso campionato, ha timbrato cinque volte nelle ultime otto partite di Serie A: tante quante nelle precedenti 37". Il giornale scrive anche: "Ma il Ché granata non è soltanto un finalizzatore. Lavora per la squadra, mettendo in campo tutto il suo agonismo e la sua personalità"
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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