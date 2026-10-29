Sulle colonne del Corriere Torino oggi è presente un approfondimento su Che Adams e il momento positivo che sta vivendo. 4 gol nelle prime 7 gare di campionato e un obiettivo da provare a raggiungere: "Nel mirino c’è il pri­mato del suo illu­stre con­na­zio­nale Denis Law, autore di dieci reti in Serie A con il Toro nel 1961-62. Il Ché si era fer­mato a una sola lun­ghezza nella sua prima sta­gione a Torino, chiusa con nove gol in cam­pio­nato". Il numero 19 del Torino sta trovando una continuità che non aveva mai trovato nei due anni fin qui al Toro, come riporta il quotidiano, che aggiunge: "Con­si­de­rando la rete segnata alla Juven­tus nell’ultima gior­nata dello scorso cam­pio­nato, ha tim­brato cin­que volte nelle ultime otto par­tite di Serie A: tante quante nelle pre­ce­denti 37". Il giornale scrive anche: "Ma il Ché gra­nata non è sol­tanto un fina­liz­za­tore. Lavora per la squa­dra, met­tendo in campo tutto il suo ago­ni­smo e la sua per­so­na­lità"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.