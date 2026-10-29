L'edizione odierna di Tuttosport presenta un focus sulla situazione di Gvidas Gineitis in casa Toro. Il lituano aveva trovato titolarità nelle prime gare con Abate, ma poi ha visto ridursi sensibilmente lo spazio a disposizione: "E' stata la partita di Bologna a fare un po' da spartiacque. Per la prima volta Gineitis è rimasto per tutti e novanta minuti in panchina, poi dopo la pausa ha raccolto solo spezzoni. Lo stesso col Como martedì sera, anche se l'impatto sulla gara è stato più convincente del solito". Continuità che invece ha trovato con gli altri allenatori granata, come Vanoli, Baroni e D'Aversa e anche con Abate nel primo periodo: "La sua continuità e fisicità - quella che il lituano ha mostrato pure con la nazionale, del quale è un perno - questa estate ha attirato l'attenzione del Celtic, tanto che a lungo si è parlato di una possibile partenza del centrocampista. Così non è stato ma questo non vuol dire che gli scozzesi non lo stiano ancora seguendo". Durante la maxi sosta per le nazionali il giocatore aveva parlato a riguardo della squadra scozzese, definendola come un'esperienza interessante e stimolante, aggiungendo però che ora è concentrato su dov'è, cioé sul Torino. Il quotidiano sportivo torinese così scrive: "Insomma, la questione sembra al momento semplicemente in sospeso, ma è evidente che per la buona riuscita della trattativa servirà anche un Gineitis in grado di mantenere alto il livello delle prestazioni".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.