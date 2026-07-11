Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Abate punta sul coraggio nella sua presentazione (VIDEO)
"Ieri ha avuto inizio l'era Abate: i giocatori hanno varcato i cancelli del Fila". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con la presentazione del nuovo tecnico del Torino Ignazio Abate e l'avvio del ritiro estivo della squadra. Nella giornata di ieri sono stati ufficialmente riaperti i cancelli del Filadelfia per la nuova stagione: "Alle 7.53 il nuovo Toro ha battezzato la nuova stagione, radunandosi nel suo quartier generale". Mentre in mattinata i giocatori hanno iniziato a far rientro nel centro di allenamento, Petrachi ha presentato il nuovo tecnico delineando quello che sarà il Toro del futuro: "Ci tengo a ringraziare D’aversa, avrebbe meritato la conferma. Mi assumo la responsabilità della scelta, condivisa con il presidente Cairo. Abate è un allenatore di nuova generazione, ha trasmesso subito energia e convinzione. Il suo calcio è anche il mio calcio". Inoltre, il ds ha presentato il nuovo team manager Alessandro Gazzi: "Sono contento di aver inserito nel gruppo un ragazzo davvero speciale come lui. Alessandro conosce molto bene il Toro. Ha già dimostrato grande dedizione e spirito di sacrificio".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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