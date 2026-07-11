"Ieri ha avuto inizio l'era Abate: i giocatori hanno varcato i cancelli del Fila". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con la presentazione del nuovo tecnico del Torino Ignazio Abate e l'avvio del ritiro estivo della squadra. Nella giornata di ieri sono stati ufficialmente riaperti i cancelli del Filadelfia per la nuova stagione: "Alle 7.53 il nuovo Toro ha bat­tez­zato la nuova sta­gione, radu­nan­dosi nel suo quar­tier gene­rale". Mentre in mattinata i giocatori hanno iniziato a far rientro nel centro di allenamento, Petrachi ha presentato il nuovo tecnico delineando quello che sarà il Toro del futuro: "Ci tengo a rin­gra­ziare D’aversa, avrebbe meri­tato la con­ferma. Mi assumo la respon­sa­bi­lità della scelta, con­di­visa con il pre­si­dente Cairo. Abate è un alle­na­tore di nuova gene­ra­zione, ha tra­smesso subito ener­gia e con­vin­zione. Il suo cal­cio è anche il mio cal­cio". Inoltre, il ds ha presentato il nuovo team manager Alessandro Gazzi: "Sono con­tento di aver inse­rito nel gruppo un ragazzo dav­vero spe­ciale come lui. Ales­san­dro cono­sce molto bene il Toro. Ha già dimo­strato grande dedi­zione e spi­rito di sacri­fi­cio".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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