"Un bel Toro non basta: i granata sprecano occasioni e vengono puniti in contropiede nel loro momento migliore. Abate: ''C’è tanto rammarico'". L'edizione odierna del Corriere Torino commenta la sconfitta di misura subita ieri sera sul campo del Napoli, decisa al 73' da una conclusione dalla distanza di Scott McTominay proprio quando la squadra di Ignazio Abate sembrava avere preso in mano le redini dell'incontro. Il quotidiano ripercorre i momenti chiave di una sfida in cui ai granata è mancato soltanto il guizzo decisivo negli ultimi trenta metri: "Nel primo tempo il brasiliano Perri salva la porta in diverse occasioni su Politano, McTominay e Hojlund (con Coco decisivo a murare De Bruyne), mentre al 44' è una splendida traversa colpita da Mandragora con un sinistro da fuori a negare il vantaggio al Toro, già costretto al 39' a sostituire l'acciaccato Belghali con Aboukhlal. Nella ripresa l'ingresso di Vlasic per Bragança aumenta la pericolosità offensiva, ma sia Aboukhlal che lo stesso croato e Mandragora su punizione non riescono a sbloccare il risultato". In chiusura, riflettori puntati sull'episodio che ha spezzato l'equilibrio e sull'analisi lucida del tecnico granata nel post-partita, già proiettato verso il prossimo impegno contro la capolista Lazio: "Al 71' un problema muscolare costringe Ismajli ad abbandonare il campo (dentro Comert insieme a Zapata per l'applauditissimo ex Simeone) e appena un minuto più tardi una palla persa in uscita innesca il contropiede finalizzato da McTominay. 'Solo le buone prestazioni non bastano, dovevamo stare più attenti e mettere più qualità nelle rifiniture. Cacciamani ha giocato bene e arriverà dove merita', sottolinea Abate".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.