Sul Corriere Torino attenzione alla partita di questa sera, che segnerà il debutto ufficiale del Toro di Ignazio Abate: "Toro, fischio d'inizio". Il match per il tecnico granata assume un doppio binario: "Da una parte diversi volti nuovi e molti giovani chiamati a dimostrare che la linea verde non è soltanto uno slogan, dall’altra i senatori incaricati di ripartire da dove avevano finito. Su tutti Vlasic e Simeone, chiamati a garantire il solito carico di personalità e gol". Ma ci saranno tanti esordi, come quello di Diego Mascardi, "19 anni, carrarese come un certo Buffon, inevitabile punto di riferimento quando cominciò la sua promettente carriera. Il caso (o il destino?) ha voluto che la sua prima partita ufficiale in granata sia proprio contro la squadra della sua città. Il gigante di 195 centimetri, 'capelli esclusi', come ha scherzato lui stesso, arriva dall’ottima prova di Avellino, dove ha parato tre rigori su quattro regalando al Toro il Memorial Criscitiello. Stavolta l’obiettivo è evitare la lotteria dagli undici metri". Ma non solo: sarà la prima di Luongo, il ritorno di Cacciamani e ci saranno tanti altri temi. "Il Toro dei giovani cerca la prima vittoria che conta. Quello dei senatori dovrà indicargli la strada".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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