"La meglio gioventù granata ha lasciato il segno nelle Nazionali giovanili". L'edizione odierna de Corriere Torino celebra la giornata d'oro dei giovani talenti del vivaio granata protagonisti con la maglia dell'Italia, tracciando un bilancio estremamente positivo per il settore giovanile. Il quotidiano analizza le grandi prestazioni offerte tra Under 21 e Under 19: "Pietro Comuzzo è stato tra i grandissimi protagonisti del successo dell'Under 21 per 1-0 in Armenia: novanta minuti di grande solidità, una traversa colpita di testa e l'assist decisivo servito a Cissé al novantacinquesimo. Nelle fila degli Azzurrini ha trovato spazio anche Fortini, che ha però accusato un risentimento muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a lasciare il ritiro. In Under 19, invece, brilla la stella di Andrea Luongo, autore del gol vittoria nell'1-0 contro la Croazia che ha regalato il torneo amichevole agli Azzurrini, in un match che ha visto protagonisti anche il portiere Cereser e il difensore Ballanti". Ampio spazio dedicato anche agli sviluppi per la nuova casa della memoria granata: "Il Museo del Grande Torino vuole e può tornare a casa: presentato a Villa Claretta il progetto per la nuova sede al Filadelfia. Un'opera da 7 milioni di euro finanziata dall'asse tra Regione, Comune, Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo che potrebbe vedere la luce entro l'estate del 2029". Un'iniziativa benedetta dalle leggende e dalle istituzioni cittadine: "Dalle parole commosse di Renato Zaccarelli e Claudio Sala fino all'impegno formale del governatore Alberto Cirio e dell'assessore Bongioanni, il tavolo tecnico di novembre aprirà l'iter per riportare gli Invincibili nel loro luogo di culto, arricchito per l'occasione dalla donazione della maglia originale di Valentino Mazzola". Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.