Il Corriere Torino di oggi lascia una nota piacevole e una dolente tra la recente sconfitta e i quattro nuovi arrivi: "In campo appena un’ora dopo la chiu­sura di un mer­cato che ha rega­lato altri quat­tro acqui­sti ad Abate, i gra­nata par­tono for­tis­simo ma alla lunga fati­cano a costruire occa­sioni da gol". La partenza forte di cui si parla è il palo colpito da Gaetano Oristanio dopo 22 secondi dall'inizio della gara, ma da lì in poi il Toro è scomparso per praticamente tutta la gara senza neanche riuscire a trovare mai la porta. Ciò che può far ben sperare sono i nuovi arrivi: "A cen­tro­campo il Toro riac­co­glie Rolando Man­dra­gora, acqui­stato dalla Fio­ren­tina", "E non è l’unico inne­sto nel reparto. Dal Porto arriva Daniel Bra­ga­nça in pre­stito one­roso con diritto di riscatto che può diven­tare obbli­ga­to­rio al rag­giun­gi­mento di deter­mi­nate con­di­zioni". Ai due si aggiungono i quinti designati a fare le riserve Belghali e Patterson. Come ha detto anche il ds del Toro il mercato è stato fatto ora sarà il campo a parlare.