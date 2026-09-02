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Torino-Monza 0-1, i fischi dei tifosi ai giocatori: "Meritiamo di più" (VIDEO)
Il Corriere Torino di oggi lascia una nota piacevole e una dolente tra la recente sconfitta e i quattro nuovi arrivi: "In campo appena un’ora dopo la chiusura di un mercato che ha regalato altri quattro acquisti ad Abate, i granata partono fortissimo ma alla lunga faticano a costruire occasioni da gol". La partenza forte di cui si parla è il palo colpito da Gaetano Oristanio dopo 22 secondi dall'inizio della gara, ma da lì in poi il Toro è scomparso per praticamente tutta la gara senza neanche riuscire a trovare mai la porta. Ciò che può far ben sperare sono i nuovi arrivi: "A centrocampo il Toro riaccoglie Rolando Mandragora, acquistato dalla Fiorentina", "E non è l’unico innesto nel reparto. Dal Porto arriva Daniel Bragança in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni". Ai due si aggiungono i quinti designati a fare le riserve Belghali e Patterson. Come ha detto anche il ds del Toro il mercato è stato fatto ora sarà il campo a parlare.
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