Ieri Piero Chiambretti sui suoi social si è lasciato andare a un altro sfottò contro il presidente Cairo. Il primo di due giorni fa recitava: "Il Toro non è una squadra è un diritto di riscatto". Non contento il comico e sceneggiatore è tornato a criticare nella giornata di ieri: "Breaking News. Ieri sera durante il tg della Sette, il presidente Cairo ha venduto il conduttore Mentana alla Fiorentina". Il gioco è presto intuibile, lo sfottò si basa sulla recente vendita di Njie alla squadra viola, ma in generale si rifà alle accuse sempre mosse dai tifosi al presidente di vendere i giocatori migliori, come appunto Mentana a La7.

Chiambretti però non ha finito qui, e nella sua ultima storia Instagram di ieri rincara la dose "Il bilancio è salvo il Toro no". Tutti questi sfottò sono arrivati con lo stesso formato: sfondo nero e scritta in bianco o in nero con un soprarilievo bianco per dare forza e durezza alla frase. Che il conduttore fosse tifoso granata era cosa nota ma vederlo esprimersi con questi noti pare abbastanza una novità.

Articolo a cura di Francesco Di Vico