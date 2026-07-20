Da Ismajli a Ilic passando per i giovani granata. L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con le parole dal ritiro di Pinzolo di Ardian Ismajli. Il difen­sore alba­nese è il leader della retro­guar­dia gra­nata e lo ha con­fer­mato anche la prima ami­che­vole del ritiro: "Tutti siamo impor­tanti, il cal­cio è un gioco di squa­dra. E chi ha più espe­rienza in Serie A deve aiu­tare i gio­vani. Io penso solo a gio­care. Abate? Ti spinge a dare il meglio. È gio­vane, ma sa come par­lare". Il quotidiano si sofferma anche su Ivan Ilic. Il serbo vorrebbe cercare di imporsi nel nuovo 3-4-2-1 granata: "Ivan Ilic ci riprova. E i primi segnali arri­vati dal ritiro di Pin­zolo sono inco­rag­gianti. Il cen­tro­cam­pi­sta 25enne serbo sem­bra deciso a gio­carsi fino in fondo le pro­prie carte dopo un periodo troppo lungo tra­scorso ai mar­gini del Toro". Infine, il quotidiano si sofferma sui giovani che si stanno mettendo in mostra in ritiro: "La vici­nanza tra i ritiri di prima squa­dra e Pri­ma­vera, ripro­po­sta anche quest’anno, con­ti­nua a favo­rire l’avvi­ci­na­mento dei migliori pro­spetti ai grandi. E sono tanti quelli che stanno lavo­rando con Abate".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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