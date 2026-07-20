Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
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Da Ismajli a Ilic passando per i giovani granata. L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con le parole dal ritiro di Pinzolo di Ardian Ismajli. Il difensore albanese è il leader della retroguardia granata e lo ha confermato anche la prima amichevole del ritiro: "Tutti siamo importanti, il calcio è un gioco di squadra. E chi ha più esperienza in Serie A deve aiutare i giovani. Io penso solo a giocare. Abate? Ti spinge a dare il meglio. È giovane, ma sa come parlare". Il quotidiano si sofferma anche su Ivan Ilic. Il serbo vorrebbe cercare di imporsi nel nuovo 3-4-2-1 granata: "Ivan Ilic ci riprova. E i primi segnali arrivati dal ritiro di Pinzolo sono incoraggianti. Il centrocampista 25enne serbo sembra deciso a giocarsi fino in fondo le proprie carte dopo un periodo troppo lungo trascorso ai margini del Toro". Infine, il quotidiano si sofferma sui giovani che si stanno mettendo in mostra in ritiro: "La vicinanza tra i ritiri di prima squadra e Primavera, riproposta anche quest’anno, continua a favorire l’avvicinamento dei migliori prospetti ai grandi. E sono tanti quelli che stanno lavorando con Abate".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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