L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra sull'analisi della prima uscita stagionale della Primavera di Baldini al Robaldo. I granata pareggiano con un rocambolesco 3-3 contro il Lecce, che per tre si fa recuperare dal Toro: decisive le reti di Conzato, Ferraris e Tonica per agguantare il primo punto in campionato. "Se devo valutare lo spirito i ragazzi sono stati da dieci, ma lo dobbiamo abbinare a una maggiore concentrazione". Il tecnico granata, Francesco Baldini, ha analizzato così il match. Intanto lo stesso Baldini ha detto di essere contento di poter giocare finalmente a casa, con il centro sportivo Robaldo che è stato inaugurato senza sconfitta: "Questo centro sportivo ci permette di lavorare in modo completamente diverso. Ci vorrà un po’ di tempo per entrare nei vari e nuovi meccanismi e organizzare tutto, ma ora lavoriamo in simbiosi con le altre squadre e siamo in contatto tutti i giorni con gli altri staff, favorendo un continuo confronto". Il centro - spiega Corriere Torino - non è ancora terminato del tutto, ma è già a pieno regime da luglio.

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