Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Esordio della Primavera al Robaldo, con ancora del lavoro da fare (VIDEO)
L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra sull'analisi della prima uscita stagionale della Primavera di Baldini al Robaldo. I granata pareggiano con un rocambolesco 3-3 contro il Lecce, che per tre si fa recuperare dal Toro: decisive le reti di Conzato, Ferraris e Tonica per agguantare il primo punto in campionato. "Se devo valutare lo spirito i ragazzi sono stati da dieci, ma lo dobbiamo abbinare a una maggiore concentrazione". Il tecnico granata, Francesco Baldini, ha analizzato così il match. Intanto lo stesso Baldini ha detto di essere contento di poter giocare finalmente a casa, con il centro sportivo Robaldo che è stato inaugurato senza sconfitta: "Questo centro sportivo ci permette di lavorare in modo completamente diverso. Ci vorrà un po’ di tempo per entrare nei vari e nuovi meccanismi e organizzare tutto, ma ora lavoriamo in simbiosi con le altre squadre e siamo in contatto tutti i giorni con gli altri staff, favorendo un continuo confronto". Il centro - spiega Corriere Torino - non è ancora terminato del tutto, ma è già a pieno regime da luglio.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino
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