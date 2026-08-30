“Appuntamento storico contro il Lecce”. L’edizione odierna del Corriere della Sera celebra una giornata storica per tutto il settore giovanile del Torino. Oggi alle 11, nella sfida contro il Lecce valida per il campionato, la Primavera farà il suo esordio ufficiale nel nuovo centro sportivo del Robaldo. Il club granata “chiude così un percorso fondamentale riunendo l'intero vivaio all'interno di un'unica e moderna struttura, dopo il primo passo compiuto la scorsa stagione per le formazioni dall'Under 16 in giù ed il temporaneo trasferimento dei più grandi a Orbassano”. Una svolta strutturale che riempie di grande soddisfazione la dirigenza granata: “‘Vedere completato il centro sportivo delle giovanili è per me un motivo di grande orgoglio’ ha dichiarato Ruggero Ludergnani, responsabile del vivaio”. L'impianto unico favorirà la sinergia e il contatto quotidiano tra tutte le squadre. Ora la parola passa al terreno di gioco: “i ragazzi guidati da mister Francesco Baldini cercano l'immediato riscatto dopo la beffa subita al 93' contro il Milan, affrontando un Lecce anch'esso affamato di punti dopo il K.O. subito contro la Lazio”. Nel frattempo, la società ha arricchito il gruppo a disposizione del tecnico con un nuovo colpo di prospettiva: “Il Toro ha prelevato a titolo definitivo l'esterno d'attacco Ousmane Banse dalla Reggiana. Il classe 2007, con già diverse presenze tra i professionisti in Serie C, ha firmato un contratto biennale”. L'arrivo di Banse va a completare un reparto in cui si era già distinto l'innesto di Lorenzo Befani dal Frosinone, offrendo a Baldini le soluzioni ideali per affrontare al meglio la prima gara al Robaldo.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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