"Abate studia i correttivi: Abbiamo le alternative". L'edizione odierna de Corriere Torino si proietta sulla difficile trasferta di oggi alle ore 15 allo stadio Stirpe contro il Frosinone, concentrandosi sulle mosse tattiche studiate da mister Ignazio Abate per arginare il terzo attacco del campionato. Il quotidiano analizza le possibili contromisure del tecnico granata di fronte ai 22 gol segnati finora dagli ciociari: "'Posso inserire un marcatore o attaccare. A sinistra ci sono tante opzioni: Patterson, Aboukhlal o Belghali — spiega Abate — Dipende se vogliamo mettere un elemento di copertura o uno per obbligare gli avversari a difendere'. Nono stante le assenze di Fortini e Cacciamani, il Toro valuta il passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2 per limitare le corsie esterne avversarie. In questo caso Belghali arretrerebbe il proprio raggio d'azione, Vlasic si allargherebbe a destra come in nazionale, mentre a sinistra davanti a Comuzzo agirebbe uno tra Patterson e Aboukhlal". In prima linea c'è grande attenzione per la tenuta difensiva e per la fiducia riposta nei due attaccanti titolari: "'Affrontiamo una squadra votata all'attacco, servirà difendere in modo egregio' avverte il tecnico, che si affiderà anche alle certezze ritrovate del portiere Lucas Perri, fresco di riconquista della maglia della Seleçao brasiliana. Davanti, per fare la voce grossa allo Stirpe e rispondere al bomber ciociaro Raimondo, Abate punta ancora una volta sulla coppia d'attacco formata da Simeone e Adams".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.