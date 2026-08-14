"Oro e record Sara Cur­tis nella sto­ria". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con la celebrazione della vittoria di Sara Curtis. L'azzurra Sara Curtis si laurea campionessa europea nei 50 dorso, stabilendo il record mondiale per due volte in sole 24 ore: prima in semifinale con 26"63 e poi in finale con un clamoroso 26"56: "Paz­ze­sca Cur­tis, nuova padrona mon­diale della velo­cità a pan­cia in su. Lo ha fatto e poi lo ha rifatto. Due record del mondo nel giro di 24 ore nei 50 dorso, vince il primo titolo con­ti­nen­tale e sul podio batte le mani per det­tare il ritmo". Non è mancata la reazione del Torino FC. Il club granata ha infatti deciso di omaggiare il talento della nuotatrice con una proposta speciale. Infatti, la società l'ha invitata ufficialmente a visitare lo storico Stadio Filadelfia per ricevere il caloroso abbraccio della famiglia granata: "Tra i tantissimi complimenti che Sara ha ricevuto, ci sono anche quelli del Toro, la sua squadra del cuore".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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