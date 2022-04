Corriere Torino: “Nel girone di ritorno il Toro è imbattuto contro le grandi”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

C'è un dato che fa ben sperare per il futuro in casa granata, ed è quello che vede la squadra di Juric imbattuta nel girone di ritorno contro squadre dall'ottavo posto in su, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "E che il Torino stia gettando basi solide per guadagnarsi una dimensione da protagonista nel campionato italiano lo si vede soprattutto nei confronti diretti contro le big. Attendendo i confronti con Napoli e Roma, che arriveranno nelle ultime tre giornate di questa Serie A, ad oggi nel girone di ritorno la squadra di Juric non ha mai perso quando ha affrontato squadre comprese nei primi otto posti della classifica. Vero, è arrivata solo una vittoria, il rotondo 4-0 rifilato alla Fiorentina nella prima uscita del 2022. Ma dietro i pareggi ottenuti contro Inter, Milan, Juventus, Lazio e Atalanta ci sono state prestazioni maiuscole che non sono state premiate dai tre punti a causa di episodi negativi".