L'edizione odierna di Corriere Torino apre con le informazioni sull'amichevole di oggi. Il Toro affronterà al Filadelfia il Vado, formazione ligure neopromossa in Serie C, alle 17:30: "L’accesso sarà libero e i cancelli dell’impianto apriranno alle 16 fino a eventuale esaurimento dei 4 mila posti di capienza". L'obiettivo di Abate è quello di dare continuità alla buona prestazione contro il Burnley e migliorare la sua idea di gioco sia nell'aggressione in fase di non possesso e sia nella costruzione dal basso. Oggi sarà la quinta, nonché la penultima amichevole a disposizione, poi i granata sabato voleranno ad Avellino per il Memorial Criscitiello, poi si passerà direttamente ai trentaduesimi di Coppa Italia contro la Carrarese. "Abate andrà a caccia di altre conferme positive, intanto ha potuto riabbracciare Marcus Pedersen, tornato a disposizione dopo la brillante avventura al Mondiale con la Norvegia".

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