Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Ci sarete al Filadelfia per l’amichevole contro il Vado? (VIDEO)
L'edizione odierna di Corriere Torino apre con le informazioni sull'amichevole di oggi. Il Toro affronterà al Filadelfia il Vado, formazione ligure neopromossa in Serie C, alle 17:30: "L’accesso sarà libero e i cancelli dell’impianto apriranno alle 16 fino a eventuale esaurimento dei 4 mila posti di capienza". L'obiettivo di Abate è quello di dare continuità alla buona prestazione contro il Burnley e migliorare la sua idea di gioco sia nell'aggressione in fase di non possesso e sia nella costruzione dal basso. Oggi sarà la quinta, nonché la penultima amichevole a disposizione, poi i granata sabato voleranno ad Avellino per il Memorial Criscitiello, poi si passerà direttamente ai trentaduesimi di Coppa Italia contro la Carrarese. "Abate andrà a caccia di altre conferme positive, intanto ha potuto riabbracciare Marcus Pedersen, tornato a disposizione dopo la brillante avventura al Mondiale con la Norvegia".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino
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