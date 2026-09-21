Il esce dal weekend con un punto strappato al Bologna, dopo essere andato sotto di un gol nel primo tempo. Sono stati decisivi i cambi di Abate, per cambiare ritmo e dare freschezza, come scritto sul Corriere Torino:"Al Dall’ara è stato pro­prio un gio­ca­tore entrato dalla pan­china a dare la scossa e fir­mare il pareg­gio. Kule­no­vic, con grande grinta, ha impe­gnato la difesa ros­soblù, non si è rispar­miato e con la com­pli­cità di Sko­rup­ski ha tro­vato il primo gol in Serie A. Il ram­ma­rico, per il croato, è non aver con­cre­tiz­zato il pal­lone che pochi minuti più tardi si è tro­vato sulla testa a pochi passi dalla porta. Tra le note più liete delle ultime uscite c’è anche Emi­rhan Ilkhan". Da evidenziare anche il buon ingresso di Oristanio.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.