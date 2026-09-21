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I top e i flop di Bologna-Torino (VIDEO)
Il esce dal weekend con un punto strappato al Bologna, dopo essere andato sotto di un gol nel primo tempo. Sono stati decisivi i cambi di Abate, per cambiare ritmo e dare freschezza, come scritto sul Corriere Torino:"Al Dall’ara è stato proprio un giocatore entrato dalla panchina a dare la scossa e firmare il pareggio. Kulenovic, con grande grinta, ha impegnato la difesa rossoblù, non si è risparmiato e con la complicità di Skorupski ha trovato il primo gol in Serie A. Il rammarico, per il croato, è non aver concretizzato il pallone che pochi minuti più tardi si è trovato sulla testa a pochi passi dalla porta. Tra le note più liete delle ultime uscite c’è anche Emirhan Ilkhan". Da evidenziare anche il buon ingresso di Oristanio.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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