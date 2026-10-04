17 settembre 2017. In una piovosa serata allo stadio Marassi un ragazzino ancora minorenne sigla una doppietta contro la Lazio, stabilendo un nuovo primato: a 16 anni e 112 giorni, il più giovane calciatore a realizzare una doppietta in Serie A, battendo il precedente primato stabilito da Silvio Piola a 17 anni e 104 giorni, che resisteva da 86 anni. Quel ragazzo si chiama Pietro Pellegri. Sembrava l'alba di una grande carriera per il giocatore, ma poi il calcio ha disegnato un altro percorso per il centravanti. I tanti infortuni hanno segnato e non poco la vita del giocatore, che ora però vede la fine del calvario degli ultimi due anni.

Tijjani Reijnders of Ac Milan and Pietro Pellegri of Torino FC during the Italian Serie A, football match between Torino FC - AC Milan on 18 May 2024 at Stadia Olympic Grande Torino, Turin Italy. Photo Nderim Kaceli

Pellegri ci riprova, come dice l'edizione odierna di Corriere Torino: "Ora è pronto ad una nuova sfida, non ha mollato mai. Da due settimane si allena al Filadelfia con il gruppo, ha mostrato già una discreta forma ma soprattutto una grande grinta. Si è messo in luce nell’amichevole con la Primavera, ultima fatica della settimana dei granata prima di un paio di giorni di riposo e sarà convocato da Abate alla ripresa del campionato, in meù c’è l’Udinese. C’è un nuovo Pellegri all’orizzonte, non è mai stato così sereno e felice a Torino. Convinto: ora si tratta di trovare quella continuità che gli è (quasi) sempre mancata".