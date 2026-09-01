Corriere Torino: "Perri prepara i guantoni, oggi il debutto"

Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
Nessuno tocchi Abate - (VIDEO)
"Due partite in una. Una si gioca all’olimpico Grande Torino, l’altra si disputa durante le ultime febbrili ore di mercato, con il gong alle 20, un’ora prima del fischio d’inizio" queste sono le parole scritte sul Corriere Torino in merito alla giornata di oggi. Giornata in cui si potrà assistere al debutto del nuovo portiere Lucas Perri contro il Monza: "Sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di cominciare: sempre forza Toro" sono state le prime parole del brasiliano, che solo ieri ha svolto il primo allenamento con il gruppo.
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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