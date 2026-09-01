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Corriere Torino: "Perri prepara i guantoni, oggi il debutto"

Corriere Torino: "Perri prepara i guantoni, oggi il debutto"

Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi

Andrea Croveri
US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27

Nessuno tocchi Abate - (VIDEO)

"Due par­tite in una. Una si gioca all’olim­pico Grande Torino, l’altra si disputa durante le ultime feb­brili ore di mer­cato, con il gong alle 20, un’ora prima del fischio d’ini­zio" queste sono le parole scritte sul Corriere Torino in merito alla giornata di oggi. Giornata in cui si potrà assistere al debutto del nuovo portiere Lucas Perri contro il Monza: "Sono molto con­tento di essere qui, non vedo l’ora di comin­ciare: sem­pre forza Toro" sono state le prime parole del brasiliano, che solo ieri ha svolto il primo allenamento con il gruppo.

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Corriere Torino rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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