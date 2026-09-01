Oggi si chiudono i giochi: alle ore 20 termina il calciomercato e il Torino ha molto lavoro da fare, in entrata e in uscita: "Che sorpresa! Si fa per dire. Il Torino di Cairo arriva all'ultimo giorno di mercato, all'ultimo minuto, per cercare di concludere una serie di operazioni che coinvolgono reparti diversi, tutte con un carattere emergenziale" ironizza Tuttosport. Il tempo stringe e uno dei nomi su cui Petrachi sta lavorando di più è quello di Rolando Mandragora. Intanto, la squadra è ancora sprovvista di un braccetto di piede mancino: "Tentativo pure per Ebosse. Intanto il Celtic chiede Gineitis".

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