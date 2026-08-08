Corriere Torino dedica ampio spazio alla vittoria della Primavera granata al Mamma e Papà Cairo. "Una rimonta da cuore Toro permette alla Primavera di recuperare allo scadere il doppio svantaggio e battere l’Inter ai rigori. Da 0-2 a 6-4, grazie alla parata decisiva di Dorigo che fa scattare la festa in mezzo al campo. Al Moccagatta di Alessandria Moranduzzo e Gjeçi firmano il 2-0 nerazzurro all’intervallo, Scacchi e Ballanti riportano la gara in equilibrio e spostano la contesa ai rigori. Dove pesano l’errore di Maghlout e la parata del portiere del Toro".

Le dichiarazioni di Ruggero Ludergnani: "Torino è stata una palestra importante, per me si apre il sesto anno e sono orgoglioso del periodo che ho vissuto qua. Nel pomeriggio sono andato a visitare il Robaldo insieme al presidente Cairo. Avevamo fissato degli obiettivi: vedere completato il centro sportivo delle giovanili è un grande orgoglio. Così come lo è vedere tanti giocatori dal settore giovanile arrivare in prima squadra. Sicuramente questa esperienza a Torino mi ha cambiato molto".

La prima squadra questa sera sarà invece in campo ad Avellino: "Al Partenio si faranno dunque le prove generali in vista del via ufficiale. Abate cerca altri segnali positivi: negli ultimi test si è vista la mano dell’allenatore, tra gestione del possesso e pressing alto".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino