Corriere Torino: “Schuurs, il ginocchio sinistro non fa più paura”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus su Perr Schuurs: "La promessa di Perr. Il ginocchio sinistro non fa più paura, ma ora va riatletizzato dopo 17 mesi senza calcio. «A luglio sarò in ritiro con i miei compagni», Schuurs tra lavoro e relax non vede l’ora di mettersi alle spalle l’incidente dell’ottobre ‘23. «Ora proseguirò con il lavoro muscolare, poi continuerò ad allenarmi qui in città con gli altri infortunati. Dopodiché mi godrò le vacanze e andrò in ritiro con i miei compagni»".