L'edizione odierna di Corriere Torino promuove l'intervista ad Aldo Serena, ex attaccante granata che nel 1984/85 sfiorò anche lo Scudetto e che ora osserva il nuovo Toro di Abate. Non mancano gli elogi ad Abate, evidenziando soprattutto la scelta di aprire il Filadelfia al pubblico, mentre sulle idee di gioco: "La squadra mi sembra abbia una prima impronta solida. Ma il giudizio è sospeso in attesa di test di alto livello. E c’è ancora da lavorare nella proposta offensiva". Per Serena pensare ad un posto in Europa è ancora molto difficile, ma è un Toro che può lottare per fare bene, senza dimenticare i giovani da lanciare: "Luongo e Cacciamani sono giovani di prospettiva da sostenere e valorizzare. Non vanno criticati al primo errore. Abbiamo bisogno di puntare sui giovani anche in ottica Nazionale. Il Toro ha lanciato un bel segnale, speriamo facciano altrettanto anche gli altri club". Importante, invece, la conferma di Simeone, che "si è inserito molto bene nell’ambiente Toro. Dialoga con i trequartisti e in area si muove con astuzia". Sulla partita di domenica, infine, Serena preferisce non sbilanciarsi.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino