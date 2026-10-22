"Simeone e il gol ritrovato: 'Non era un’ossessione, so affrontare le difficoltà'". L'edizione odierna de Corriere Torino dedica ampio spazio a Giovanni Simeone, protagonista del nuovo episodio di Granata Outside, il format del Torino FC, dopo la splendida doppietta calata a Parma che ha interrotto un digiuno di sei partite. L'attaccante argentino si racconta tra campo, leadership e vita privata: "'È normale sentire un po’ d’ansia, ma devi affrontare le difficoltà: se le subisci, ti mangiano. Prima o poi la palla entra, per forza — spiega il Cholito —. Mio papà mi ripete sempre che non sono il migliore quando segno e il peggiore quando non segno. Da Conte ho imparato a lottare'. L'attaccante, entrato con Zielinski e Politano nel club dei giocatori a segno in 11 campionati consecutivi di A dal 2016-17, elogia la dedizione dei compagni Kulenovic e Oristanio e sottolinea l'orgoglio per la fascia da capitano indossata contro l'Udinese. Poi il legame speciale con la città e Superga: "'Mi fa stare bene, c’è silenzio e una bella energia. Adoro la collina e la natura, mentre la mindfulness e lo yoga mi aiutano a meditare e ritrovare l'equilibrio'". Infine, il quotidiano fa il punto sulle condizioni della squadra verso l'anticipo di domani sera all'Olimpico contro il Monza: "Oltre agli infortunati Fortini ed Ilkhan, contro i brianzoli mancherà anche Rodriguez, fermato da una lesione tendinea ai flessori della coscia sinistra che lo terrà fuori fino a novembre. In attacco Abate ripartirà dal Cholito".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.