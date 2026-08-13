"Il Toro si affida ai suoi punti fermi per inaugurare la nuova stagione". Così apre il Corriere Torino, indicando in Giovanni Simeone uno degli uomini chiave del nuovo corso di Ignazio Abate. Il Cholito, reduce dalla prima stagione in granata chiusa con 11 gol, sarà il riferimento offensivo del Toro e il titolare designato nel 3-4-2-1. Una conferma fortemente voluta dalla società, nonostante il pressing del River Plate per riportarlo in Argentina. A raccontare la scelta è Urbano Cairo: "L’ho voluto fortissimamente la scorsa estate, l’ho incontrato e gli ho detto: "Io ti ho voluto e tu hai dato un contributo importante come attaccante e anche come uomo nei momenti di difficoltà. Per noi è fondamentale che tu rimanga al Toro". Simeone ha così scelto di restare a Torino, diventando uno dei leader del nuovo Toro anche fuori dal campo. Lo stesso argentino ha lanciato il nuovo corso con una frase che riassume la sua voglia di ripartire: "Si riparte con la stessa fame". Sabato sera contro la Carrarese, in Coppa Italia, toccherà dunque ancora a lui guidare l'attacco. Il Cholito sarà chiamato a confermare quanto fatto nella passata stagione e, soprattutto, a diventare uno dei punti di riferimento della squadra di Abate.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino