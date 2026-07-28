Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi

Andrea Croveri
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La piramide della stagione del Torino secondo i tifosi (VIDEO)

"Par­ziale vit­to­ria dell’unione Club Gra­nata nel ricorso con­tro il divieto di tra­sferta impo­sto dal Vimi­nale ai tifosi del Torino" queste sono le parole scritte sul Corriere Torino in merito alle novità che riguardano i tifosi granata. Come spiega il quotidiano:"Lo stop non riguar­derà più tutti i resi­denti in Pie­monte, ma solo quelli della Città Metro­po­li­tana di Torino" Intanto, in campo il Toro cerca fantasia. E a portarla potrebbe essere Nikola Vlasic, tornato al Filadelfia dopo le vacanze al termine del Mondiale.

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Corriere Torino rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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