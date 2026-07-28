Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
La piramide della stagione del Torino secondo i tifosi (VIDEO)
"Parziale vittoria dell’unione Club Granata nel ricorso contro il divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi del Torino" queste sono le parole scritte sul Corriere Torino in merito alle novità che riguardano i tifosi granata. Come spiega il quotidiano:"Lo stop non riguarderà più tutti i residenti in Piemonte, ma solo quelli della Città Metropolitana di Torino" Intanto, in campo il Toro cerca fantasia. E a portarla potrebbe essere Nikola Vlasic, tornato al Filadelfia dopo le vacanze al termine del Mondiale.
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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