L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra su una questione tattica legata alla posizione in campo di Vlasic. Il numero dieci granata è l'ago della bilancia del suo Toro. Abate adesso, può anche cambiare pelle a gara in corso, come già visto a Firenze, grazie ai nuovi innesti. Contro la Fiorentina, "Il croato è stato schierato da seconda punta alle spalle di Adams nel 3-5-1-1 iniziale". Quando il tecnico lo ha trasformato in un 4-3-1-2, Vlasic è rimasto trequartista dietro a Simeone e Adams. "Per il Toro non è in ogni caso una novità: dal centrocampo in su Vlasic ha già ricoperto tutti i ruoli, persino quello di mediano quando è servita una formazione a trazione anteriore". Vlasic, le cui qualità non si discutono, deve ancora trovare la forma migliore per tornare ai livelli alti della scorsa stagione. Tra gli altri giocatori che possono modificare il modo di giocare del Toro, sottolinea Corriere Torino c'è Daniel Bragança. "Potrà fare la mezzala, il regista e all’occorrenza alzarsi anche sulla trequarti".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino