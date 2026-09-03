Roberto Cravero prova a frenare il pessimismo attorno al Torino. Intervistato da La Repubblica, l'ex capitano granata invita l'ambiente ad avere pazienza dopo un'estate di grandi cambiamenti: "Tutte le squadre che cambiano molto, dal sistema di gioco fino all'allenatore, hanno bisogno di tempo. Lasciamoli lavorare, le somme le tireremo più avanti. Ma tutto questo pessimismo attorno alla squadra anche no". Anche il calendario, con Fiorentina, Roma e Bologna all'orizzonte, secondo Cravero va affrontato senza farsi prendere dall'ansia: "È un calendario complesso, in cui bisogna temporeggiare. Poi però ci sarà la pausa e alla ripresa i granata affronteranno squadre più affrontabili".

L'ex difensore vede comunque segnali incoraggianti soprattutto dagli ultimi movimenti di mercato. Tra i nuovi arrivi, Rodriguez può avere un peso particolare anche nella crescita dei giovani: "È un giocatore che, per esperienza e per posizione in campo, può dare una mano preziosa anche alla crescita di Cacciamani, guidandolo in campo". Il giudizio su Petrachi è quindi positivo: "Secondo me è stato bravo; però serve tempo". E lo stesso discorso vale per Mandragora, definito da Cravero "un altro bell'acquisto, un giocatore che potrà dare un grande apporto in mezzo al campo".

La fiducia riguarda anche Abate, chiamato inevitabilmente a crescere insieme alla squadra: "Ha personalità e ha fatto la gavetta - spiega ancora Cravero - , nel Milan ha fatto bene, nella Juve Stabia è stato eccellente", spiega Cravero. Ma la sua analisi più pungente arriva quando si parla del mancato salto di qualità del Toro negli ultimi anni. "Il salto di qualità lo fai quando crei una rosa, la puntelli e dai continuità. Al Torino, invece, ogni anno si cambia troppo per far sì che ci sia continuità. E così, ogni volta si riparte da zero". Parole che spostano il discorso oltre il momento attuale: per Cravero il tempo può aiutare il Toro, ma soltanto se questa volta il club riuscirà davvero a dare continuità al lavoro.