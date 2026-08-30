“I cambi che ho fatto non ci hanno dato l’energia che volevo”. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il passo falso del Torino al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Per oltre un’ora la squadra guidata da Abate ha tenuto bene il campo, pareggiando con l'incornata di Comuzzo la rete iniziale di Volpato, prima di crollare nella ripresa sotto il colpo vincente del neoentrato Berardi: “Per sessanta minuti la squadra è stata quadrata, ma dopo con i cambi abbiamo perso il filo conduttore. Non mi sono piaciuti, chi è entrato non ci ha dato la spinta e quell'energia che mi aspettavo’ ha ammesso con grande onestà il tecnico granata a fine partita”. Il quotidiano evidenzia le difficoltà riscontrate dal Torino nel secondo tempo, quando i granata sono rimasti a lungo in balia degli avversari senza mai riuscire a calciare verso la porta. “A fine match c'è stato anche un lungo colloquio tra Abate e il presidente Urbano Cairo: ‘Ci siamo confrontati su tutto a 360 gradi. Vediamo quello che succederà in questi ultimi giorni di mercato, ma il mio pensiero ora è tirar fuori il meglio da quello che ho. Su Njie rimasto in panchina c'è una trattativa in corso’”. Nel frattempo la società muove le sue pedine tra entrate e uscite per la rosa: “Il Toro si consola con l'arrivo del portiere brasiliano Lucas Perri, che approda dal Leeds in prestito con diritto di riscatto, mentre saluta il club l'esterno norvegese Marcus Pedersen passato all'Olympiacos”. Ora la testa va subito al campo: martedì all'Olimpico Grande Torino arriva il Monza nei sedicesimi di Coppa Italia, un appuntamento in cui Abate pretende “orgoglio, rabbia e un'energia ben diversa”.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Aggiungete Toro News alle vostre fonti preferite su Google! Ecco come fare