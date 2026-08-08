La Gazzetta dello Sport pone la lente d'ingrandimento sui giovani protagonisti del precampionato. "In una ventina di giorni Luongo ha firmato un doppio salto che appartiene a pochi ragazzi della sua età. A luglio avrebbe dovuto partecipare al ritiro con la Primavera, e invece i suoi coetanei non li ha mai visti", si legge. "Abate gli ha cambiato ruolo e forse anche destino: ha piedi delicatissimi e 'vede' spazi che non esistono, la conseguenza è stata quella di trasformarlo in un regista puro".

Luongo è frutto del lavoro del quinquennio di Ludergnani: "A Burnley, domenica scorsa, nel primo vero test dell’estate, Abate ha schierato nel primo tempo ben cinque titolari venuti su dal vivaio: gli esterni Dembélé e Cacciamani, il regista Luongo, il mediano Gineitis e il trequartista Njie". E ad Avellino "la cinquina made in Toro potrebbe ripetersi: Gineitis ha perfettamente recuperato dal sovraccarico, nessun problema per Njie alla spalla. Il giovane Toro scalpita". Torneranno Ilkhan e Pedersen. Non ci sarà Zapata, ma "nella linea avanzata dei granata Nikola Vlasic e Giovanni Simeone saranno due certezze assolute, due punti cardinali: il Cholito ha svolto tutto il ritiro, Vlasic è con la squadra da un paio di settimane dopo le ferie post-Mondiale. Per entrambi è l’occasione di mettere nelle gambe minuti preziosi".

Infine, la conquista del Mamma e Papà Cairo. A fare festa è il Torino Primavera: "Sotto di due gol all’intervallo, i giovani granata giocano un secondo tempo ricco di qualità con il quale riprendono l’Inter e festeggiano un’altra vittoria del Memorial Mamma e Papà Cairo. Il Torino centra il quarto successo consecutivo e così agguanta in cima all’albo d’oro del torneo proprio l’Inter: quattro successi a testa nei dodici anni complessivi del torneo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.