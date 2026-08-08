Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport pone la lente d'ingrandimento sui giovani protagonisti del precampionato. "In una ventina di giorni Luongo ha firmato un doppio salto che appartiene a pochi ragazzi della sua età. A luglio avrebbe dovuto partecipare al ritiro con la Primavera, e invece i suoi coetanei non li ha mai visti", si legge. "Abate gli ha cambiato ruolo e forse anche destino: ha piedi delicatissimi e 'vede' spazi che non esistono, la conseguenza è stata quella di trasformarlo in un regista puro".
Luongo è frutto del lavoro del quinquennio di Ludergnani: "A Burnley, domenica scorsa, nel primo vero test dell’estate, Abate ha schierato nel primo tempo ben cinque titolari venuti su dal vivaio: gli esterni Dembélé e Cacciamani, il regista Luongo, il mediano Gineitis e il trequartista Njie". E ad Avellino "la cinquina made in Toro potrebbe ripetersi: Gineitis ha perfettamente recuperato dal sovraccarico, nessun problema per Njie alla spalla. Il giovane Toro scalpita". Torneranno Ilkhan e Pedersen. Non ci sarà Zapata, ma "nella linea avanzata dei granata Nikola Vlasic e Giovanni Simeone saranno due certezze assolute, due punti cardinali: il Cholito ha svolto tutto il ritiro, Vlasic è con la squadra da un paio di settimane dopo le ferie post-Mondiale. Per entrambi è l’occasione di mettere nelle gambe minuti preziosi".
Infine, la conquista del Mamma e Papà Cairo. A fare festa è il Torino Primavera: "Sotto di due gol all’intervallo, i giovani granata giocano un secondo tempo ricco di qualità con il quale riprendono l’Inter e festeggiano un’altra vittoria del Memorial Mamma e Papà Cairo. Il Torino centra il quarto successo consecutivo e così agguanta in cima all’albo d’oro del torneo proprio l’Inter: quattro successi a testa nei dodici anni complessivi del torneo".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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