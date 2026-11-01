"Nel nome di Simeone il Toro cerca il colpo per fare la storia. Con la vittoria Abate farebbe un balzo in classifica e sarebbe la migliore partenza nell’era dei 3 punti". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta la sfida di oggi alle ore 15 allo stadio Stirpe contro il Frosinone di mister Alvini, con Ignazio Abate pronto a rispolverare il suo calcio offensivo per riscattare l'amarezza casalinga contro il Como. Il quotidiano evidenzia il rendimento da record dei granata lontano dall'Olimpico Grande Torino e il valore della coppia d'attacco: "Il Toro fuori casa sta viaggiando con un passo da Europa: quattro risultati utili dopo l'esordio a Reggio Emilia, un ruolino di marcia esterno che negli ultimi 35 anni è secondo solo a quello del Toro di Emiliano Mondonico nel 1991-92. In caso di blitz in Ciociaria, i granata salirebbero a 16 punti siglando la miglior partenza nell'era dei tre punti a vittoria. Per l'occasione Abate confermerà il sistema dinamico (4-4-2 in possesso e 3-5-2 in copertura) affidandosi ancora al tandem formato da Che Adams (4 gol) e Giovanni Simeone, tirato a lucido e pronto a ripetersi dopo la doppietta di Parma insieme al supporto di Nikola Vlasic". Infine, un richiamo al programma del settore giovanile con la stracittadina in arrivo: "Primavera, alle 11 al Robaldo si gioca il derby. Nella nona giornata del campionato Primavera 1, i ragazzi di Francesco Baldini attendono la Juventus tra le mura amiche per una sfida sempre caldissima e sentita".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.