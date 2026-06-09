Toro, c'è l'intesa con Abate. La Gazzetta dello Sport si concentra sul nuovo allenatore granata che sarà Ignazio Abate con cui c'è già l'intesa. Le parole chiave sono quelle di un carattere forte unito alla giovane età dell'allenatore, alla sua prima esperienza in Serie A: "Il percorso da allenatore di Abate è iniziato nel settore giovanile del Milan nel 2021. Nel 2024-2025 è passato in Serie C alla Ternana, fino ad arrivare alla stagione appena terminata, dove ha c'è stata l'esperienza con la Juve Stabia". Il profilo dell'allenatore era quello gradito dal Ds Gianluca Petrachi e c'è anche una continuità nel modulo prediletto dal prossimo tecnico granata: "Il modulo di riferimento della Juve Stabia è stato il 3-5-2. Un dato importante perché questo assetto si sposa con quello indicato da Gianluca Petrachi e adottato per gran parte dell'ultimo campionato".

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