"Continua a segnare, con la maglia del Torino e con quella della Scozia". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su Che Adams, pronto a stupire ai Mondiali. Nell'ultima amichevole prima della rassegna iridata, lo scozzese ha dimostrato di essere in ottima forma piegando la Bolivia con una doppietta (4-0 il risultato finale): il numero 19 granata è salito a 13 gol con la maglia della propria nazionale. Adams è in grande spolvero: "Sembra arrivare ai Mondiali con un ottimo stato di forma, al termine di una stagione in Italia vissuta con grande maturità tra gol, assist e pressing". L'ex Southampton ha fatto un finale di stagione col Toro da incorniciare e, nonostante sia stato chiamato in causa dal 1' molte meno volte rispetto al primo anno in granata, è stato decisivo nel momento del bisogno. Premiata la sua duttilità: nel corso della stagione Adams ha saputo adattarsi a diverse situazioni di gioco affiancando anche diversi partner in attacco da Simeone e Zapata a Njie.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.