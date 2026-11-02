"Ieri Abate ha evi­tato il pal­leg­gio per sot­trarsi alla pres­sione e ha cer­cato in fretta i suoi attac­canti, ma il piano è riu­scito solo a metà. Il Toro non è mai stato peri­co­loso, ma la mano­vra del Fro­si­none tro­vava meno sboc­chi del solito anche gra­zie alla buona prova dei difen­sori gra­nata" così La Gazzetta dello Sport commenta la prestazione fatta ieri dal gruppo di Abate: "A cam­biare è stato il Toro, a ini­zio ripresa: fuori Ginei­tis e Abou­khlal, den­tro Ilkhan e Pat­ter­son. Il gol di Ghe­d­je­mis, però, è arri­vato molto pre­sto e il Fro­si­none ha preso ulte­rior­mente in mano la gara anche per la mossa di Alvini che ha man­dato Calò a scher­mare Vla­sic". Insomma, un brutto arresto per i granata, che devono rialzarsi e soprattutto imparare in fretta. Tra pochi giorni c'è già l'undicesima giornata.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.