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Granata caduti allo Stirpe, il commento a caldo di Frosinone-Torino 2-0 (VIDEO)
"Ieri Abate ha evitato il palleggio per sottrarsi alla pressione e ha cercato in fretta i suoi attaccanti, ma il piano è riuscito solo a metà. Il Toro non è mai stato pericoloso, ma la manovra del Frosinone trovava meno sbocchi del solito anche grazie alla buona prova dei difensori granata" così La Gazzetta dello Sport commenta la prestazione fatta ieri dal gruppo di Abate: "A cambiare è stato il Toro, a inizio ripresa: fuori Gineitis e Aboukhlal, dentro Ilkhan e Patterson. Il gol di Ghedjemis, però, è arrivato molto presto e il Frosinone ha preso ulteriormente in mano la gara anche per la mossa di Alvini che ha mandato Calò a schermare Vlasic". Insomma, un brutto arresto per i granata, che devono rialzarsi e soprattutto imparare in fretta. Tra pochi giorni c'è già l'undicesima giornata.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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