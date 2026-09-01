Dopo la cessione di Marcus Pedersen, Petrachi ha dovuto trovare al più presto un sostituto per la corsia di destra, individuandolo nel profilo di Rafik Belghali. La Gazzetta dello Sport scrive sull'arrivo del giocatore in città: "Ho sen­tito dome­nica Abate al tele­fono: ho subito per­ce­pito un bel fee­ling" ha raccontato il nuovo esterno del Torino. Attenzione anche alle uscite, con il quotidiano che fa il punto sulla situazione: "Abou­khlal è a un passo dall’Auxerre in pre­stito con diritto. Oggi pos­si­bili novità sul futuro di Bira­ghi e Anjorin".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.