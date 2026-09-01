Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
(video) - Nessuno tocchi Abate
Dopo la cessione di Marcus Pedersen, Petrachi ha dovuto trovare al più presto un sostituto per la corsia di destra, individuandolo nel profilo di Rafik Belghali. La Gazzetta dello Sport scrive sull'arrivo del giocatore in città: "Ho sentito domenica Abate al telefono: ho subito percepito un bel feeling" ha raccontato il nuovo esterno del Torino. Attenzione anche alle uscite, con il quotidiano che fa il punto sulla situazione: "Aboukhlal è a un passo dall’Auxerre in prestito con diritto. Oggi possibili novità sul futuro di Biraghi e Anjorin".
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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