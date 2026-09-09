"Gli è bastata poco più di mezz’ora per lasciare il primo segno granata". Così apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferendosi a Rafik Belghali. Il neo esterno del Toro ha già esordito nel secondo tempo contro la Fiorentina, servendo l'assist a Ché Adams per il gol vittoria. Un cross ben calibrato per lo scozzese: "Il gesto di Belghali merita attenzione. Insieme alla sua prestazione, racconta un po’ di cose su quanto il ragazzo potrà dare al gioco di Ignazio Abate". In mezz'ora Belghali ha mostrato le sue qualità migliori, velocità, qualità e dribbling. "Il suo percorso al Torino - ricorda La Gazzetta dello Sport - è appena cominciato, avrà bisogno di lavorare ancora sotto l’aspetto atletico per ritrovare una condizione che gli permetta di essere così incisivo per un arco di tempo maggiore". Intanto lunedì ci sarà la Roma, un'altra partita in cui l'algerino potrà trovare minutaggio per crescere ancora.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport