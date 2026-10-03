"Momento d'oro per i due talenti granata. Alessio è ormai titolare in Serie A (e Mancini lo segue). Andrea segna e trascina l'Italia Under 19". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette in primo piano la crescita dei due migliori prodotti del vivaio diretto da Ruggero Ludergnani, pronti a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel presente e nel futuro della società. Il quotidiano analizza il grande impatto di Alessio Cacciamani nel massimo campionato, diventato a soli diciannove anni una certezza nello scacchiere di Ignazio Abate: "Tra Coppa Italia e Serie A il classe 2007 è sceso in campo in tutte le sette gare stagionali, partendo da titolare in ben sei occasioni. Il tecnico, che lo ha svezzato nell'esperienza alla Juve Stabia, ne sta guidando la metamorfosi tattica da attaccante esterno a stantuffo a tutta fascia sulla corsia di sinistra, sfruttando la sua abilità nell'uno contro uno sia con la difesa a tre sia in un eventuale passaggio al centrocampo a quattro. Blindato con un rinnovo fino al 2031, su di lui si sono già accesi i riflettori del ct Roberto Mancini". Riflettori puntati anche sul talento di Andrea Luongo, protagonista assoluto in maglia azzurra durante la sosta delle Nazionali: "Il diciottenne centrocampista della Primavera si è caricato sulle spalle l'Italia Under 19 di Massimiliano Favo, firmando il gol vittoria nell'1-0 contro la Croazia dopo le ottime prove con Francia e Turchia. Stimato da Abate e ormai aggregato stabilmente alla prima squadra, Luongo conferma la bontà della cantera granata".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.