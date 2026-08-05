L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un focus su Cesare Casadei. La sua posizione in campo è definitivamente cambiata rispetto ai primi diciotto mesi in granata, come confermato anche nelle ultime amichevoli. "Il nuovo tecnico Ignazio Abate vuole portare il centrocampista romagnolo più avanti, più vicino alla porta, in modo da sfruttarne al massimo le doti offensive. E i primi riscontri sembrano incoraggianti". Un ruolo sperimentato dal classe 2003 già ai tempi della Primavera dell'Inter, quando segnò 15 gol in 32 partite o in Nazionale Under 20, con cui al Mondiale fece 7 reti in 7 gare. Nonostante al Toro abbia giocato prevalentemente da mezz'ala, l'idea di Abate è quella di usarlo nei due dietro la punta del suo 3-4-2-1: "Casadei si è presentato in ritiro con una condizione invidiabile, con l’approccio di chi non vede l’ora di mettersi alla prova in un’impresa che lo stimola molto". Abate gli chiede una doppia fase: "un’aggressione feroce quando gli avversari costruiscono dal basso e una presenza nel gioco costante e attenta".

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