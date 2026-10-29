Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un focus su Ché Adams. La Rosea esordisce parlando di una scommessa fatta dal numero 19 granata con gli amici:"«Quest’anno non solo rag­giungo, ma supe­rerò la dop­pia cifra», suona più o meno così il cuore di una bat­tuta lan­ciata lì, una sera a cena, con quat­tro amici seduti al tavolo di un risto­rante. Che Adams è un ragazzo dal sor­riso solare, il pen­siero schietto, il piede caldo. Ha una qua­lità che, ne siamo certi, farà felice il Toro: gli piac­ciono le grandi sfide". Sta vivendo un gran momento personale e il miglior inizio di stagione della sua carriera, come testimonia il quotidiano del Gruppo RCS, che sui 4 gol di Adams in 7 partite giocate sulle 9 totali, perché in 2 era infortunato, aggiunge: "Tra­dotto, signi­fica che il Toro può con­tare su un attac­cante che trova la via della porta ogni cen­to­ven­ti­cin­que minuti: com­ples­si­va­mente, in Serie A ha gio­cato 500 minuti. Adams ha stap­pato un avvio a ritmo da record, al passo con i più grandi attac­canti della Serie A". Il giornale lo descrive come un ragazzo schivo, molto educato e davvero perbene, che ha tenuto lo spirito giusto anche in un'estate in cui il suo destino sembrava potesse essere lontano da Torino: "Adams non ha mai perso il sor­riso, nean­che durante l’estate quando sulla sua per­ma­nenza al Toro si face­vano tanti ragio­na­menti e quando, anche lui, aveva preso in con­si­de­ra­zione l’ipo­tesi di tra­sfe­rirsi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.