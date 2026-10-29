Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
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Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un focus su Ché Adams. La Rosea esordisce parlando di una scommessa fatta dal numero 19 granata con gli amici:"«Quest’anno non solo raggiungo, ma supererò la doppia cifra», suona più o meno così il cuore di una battuta lanciata lì, una sera a cena, con quattro amici seduti al tavolo di un ristorante. Che Adams è un ragazzo dal sorriso solare, il pensiero schietto, il piede caldo. Ha una qualità che, ne siamo certi, farà felice il Toro: gli piacciono le grandi sfide". Sta vivendo un gran momento personale e il miglior inizio di stagione della sua carriera, come testimonia il quotidiano del Gruppo RCS, che sui 4 gol di Adams in 7 partite giocate sulle 9 totali, perché in 2 era infortunato, aggiunge: "Tradotto, significa che il Toro può contare su un attaccante che trova la via della porta ogni centoventicinque minuti: complessivamente, in Serie A ha giocato 500 minuti. Adams ha stappato un avvio a ritmo da record, al passo con i più grandi attaccanti della Serie A". Il giornale lo descrive come un ragazzo schivo, molto educato e davvero perbene, che ha tenuto lo spirito giusto anche in un'estate in cui il suo destino sembrava potesse essere lontano da Torino: "Adams non ha mai perso il sorriso, neanche durante l’estate quando sulla sua permanenza al Toro si facevano tanti ragionamenti e quando, anche lui, aveva preso in considerazione l’ipotesi di trasferirsi".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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