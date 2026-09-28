La Gazzetta dello Sport: "Comuzzo perno della difesa con un pizzico di coraggio"

Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola
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"'Qui serve coraggio, come l’hanno avuto mister Abate e la società a puntare forte sul bel gruppo di italiani'. In granata Pietro Comuzzo si è presentato così, pensieri veloci, testa accesa e petto in fuori, soprattutto sorretto da muscoli tonici e da una condizione fisica spettacolare" La Gazzetta dello Sport spende belle parole per Pietro Comuzzo al Torino. Dalla prima impressione al primo impatto, ecco come il quotidiano commenta il giocatore del Toro, in prestito dalla Fiorentina: "In un mese e mezzo è diventato l’equilibratore difensivo del Toro, il perno irrinunciabile (al netto di virus influenzali, come a Bologna) della difesa torinista".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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