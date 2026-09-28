La Gazzetta dello Sport: "Comuzzo perno della difesa con un pizzico di coraggio"

"'Qui serve corag­gio, come l’hanno avuto mister Abate e la società a pun­tare forte sul bel gruppo di ita­liani'. In gra­nata Pie­tro Comuzzo si è pre­sen­tato così, pen­sieri veloci, testa accesa e petto in fuori, soprat­tutto sor­retto da muscoli tonici e da una con­di­zione fisica spet­ta­co­lare" La Gazzetta dello Sport spende belle parole per Pietro Comuzzo al Torino. Dalla prima impressione al primo impatto, ecco come il quotidiano commenta il giocatore del Toro, in prestito dalla Fiorentina: "In un mese e mezzo è diven­tato l’equi­li­bra­tore difen­sivo del Toro, il perno irri­nun­cia­bile (al netto di virus influen­zali, come a Bolo­gna) della difesa tori­ni­sta".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.