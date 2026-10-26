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Comuzzo e Cacciamani: la coppia inventata da Abate
La Gazzetta dello Sport scrive buone parole su Ché Adams: "In questo Torino sembra quasi un 'facilitatore'. Ha innanzitutto la capacità di leggere il gioco che gli permette di fare sempre la scelta giusta in tempi rapidi. In più, la sua tecnica individuale gli permette soprattutto di passare un pallone con accuratezza, di fare un cross nel momento giusto, di essere efficace al tiro". L'attaccante scozzese è in forma anche perché in campo si trova a meraviglia con Simeone: "È evidente come i due siano uno il completamento dell’altro. Lo si è visto a Parma, quando Simeone ha segnato una doppietta e Che ha siglato il terzo gol stagionale in campionato, ma lo si è visto anche contro il Monza, una partita in cui nessuno dei due è andato in rete ma entrambi hanno inciso tantissimo sulla gara".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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