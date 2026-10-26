La Gazzetta dello Sport scrive buone parole su Ché Adams: "In que­sto Torino sem­bra quasi un 'faci­li­ta­tore'. Ha innan­zi­tutto la capa­cità di leg­gere il gioco che gli per­mette di fare sem­pre la scelta giu­sta in tempi rapidi. In più, la sua tec­nica indi­vi­duale gli per­mette soprat­tutto di pas­sare un pal­lone con accu­ra­tezza, di fare un cross nel momento giu­sto, di essere effi­cace al tiro". L'attaccante scozzese è in forma anche perché in campo si trova a meraviglia con Simeone: "È evi­dente come i due siano uno il com­ple­ta­mento dell’altro. Lo si è visto a Parma, quando Simeone ha segnato una dop­pietta e Che ha siglato il terzo gol sta­gio­nale in cam­pio­nato, ma lo si è visto anche con­tro il Monza, una par­tita in cui nes­suno dei due è andato in rete ma entrambi hanno inciso tan­tis­simo sulla gara".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.