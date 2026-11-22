"'Giocato alla pari: al Toro serve solo più cattiveria. Perri in crescita'. Il tecnico: 'Avevamo in mano la partita'. Da valutare gli infortunati Belghali e Ismajli". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il rientro amaro dei granata da Napoli dopo il ko di misura maturato al Maradona davanti al presidente Urbano Cairo. Il quotidiano racconta i due episodi chiave che hanno indirizzato la serata — l'uscita forzata di Ismajli e la rovinosa scivolata di Aboukhlal da cui è nata la rete decisiva di McTominay — riportando la lucida analisi di Ignazio Abate: "Abbiamo fatto una buonissima prestazione, ma c'è il grosso rammarico di uscire a mani vuote. Soprattutto nei venticinque minuti iniziali del secondo tempo davamo la sensazione di avere in mano la partita ed è lì che dovevamo andare in vantaggio. Però siamo sulla strada giusta: serve aumentare il livello di cattiveria e qualità nelle decisioni finali ragionando da grande squadra. Mi porto comunque a casa coraggio e personalità". In chiusura, riflettori puntati sull'ottima prova dell'estremo difensore brasiliano, reduce dalla convocazione con il Brasile di Ancelotti, e sul bollettino medico in vista della prossima gara: "'Perri sta crescendo, in estate è arrivato infortunato e ha vissuto un primo mese di adattamento non semplice, ma ha sempre lavorato con umiltà e ora raccoglie i frutti'. Nei prossimi giorni lo staff valuterà infine le condizioni di Belghali, uscito per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio destro, e di Ismajli, alle prese con la sospetta frattura di un dito della mano".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.