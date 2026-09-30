"Fitz-Jim si fa in quattro. Da mediano a play c'è un tuttofare nel cuore del Toro". Così apre l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano sportivo Fitz-Jim è al centro di ogni studio tattico di Abate, in quanto ha già dimostrato di essere determinante anche in fase difensiva. Qualsiasi sia il sistema di gioco, infatti, il centrocampista olandese sembra fondamentale. La Gazzetta approfondisce: come mezzala al fianco di Mandragora nel 3-5-2, o in generale di centrocampo a tre, o come mediano se si dovesse tornare a un 3-4-2-1 o se invece il tecnico del Toro si facesse convincere dal 4-4-2. Piccolo spazio della sezione Toro dedicato anche a Ricardo Rodriguez ieri in gol su punizione con la sua Nazionale svizzera nel 3-0 rifilato alla Scozia. Comert, invece, anch'egli svizzero, è rimasto in panchina.