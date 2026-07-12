"Con Abate si punta a dare una chance ai giovani talenti granata". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su un approfondimento dedicato al futuro della formazione granata. Il direttore sportivo granata nel giorno della presentazione di Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino, ha dichiarato che la nuova filosofia del club è quella di dare una chance a più giovani: "Il nuovo Torino di Abate è, infine, pronto ad andare in con­tro­ten­denza rispetto alle abi­tu­dini con­so­li­date della Serie A. È cioè deciso a lan­ciare tanti gio­vani, con un occhio pri­vi­le­giato sui talenti azzurri". A partire dal ritiro di Pinzolo, Abate aggregherà un cospicuo numero di Under 21 lavorando in sinergia con la Primavera di mister Baldini: "Nel ritiro di Pin­zolo, infatti, saranno una decina i gio­ca­tori Under 21 al lavoro con Abate. In più, nella vici­nis­sima Spiazzo, domani par­tirà in simul­ta­nea anche il ritiro della Pri­ma­vera, così da favo­rire una siner­gia com­pleta: tanti ragazzi potreb­bero fare su e giù durante le pros­sime set­ti­mane".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.