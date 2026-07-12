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Abate si presenta in conferenza: "Da fuori Torino è tanta roba" (VIDEO)
"Con Abate si punta a dare una chance ai giovani talenti granata". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su un approfondimento dedicato al futuro della formazione granata. Il direttore sportivo granata nel giorno della presentazione di Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino, ha dichiarato che la nuova filosofia del club è quella di dare una chance a più giovani: "Il nuovo Torino di Abate è, infine, pronto ad andare in controtendenza rispetto alle abitudini consolidate della Serie A. È cioè deciso a lanciare tanti giovani, con un occhio privilegiato sui talenti azzurri". A partire dal ritiro di Pinzolo, Abate aggregherà un cospicuo numero di Under 21 lavorando in sinergia con la Primavera di mister Baldini: "Nel ritiro di Pinzolo, infatti, saranno una decina i giocatori Under 21 al lavoro con Abate. In più, nella vicinissima Spiazzo, domani partirà in simultanea anche il ritiro della Primavera, così da favorire una sinergia completa: tanti ragazzi potrebbero fare su e giù durante le prossime settimane".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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