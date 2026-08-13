L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un focus sul centrocampo granata in vista del match di Coppa Italia contro la Carrarese. Per decidere i due che comporranno la mediana è ancora tutto da decidere e Abate può scegliere tra più opzioni. "In mezzo alle riflessioni un pensiero, però, comincia a prendere sempre più la forma di una certezza: sabato sera il centrocampo non dovrebbe fare a meno di Gvidas Gineitis". Al momento il lituano sembra essere quello più in forma e anche ad Avellino Abate ha avuto risposte convincenti. Affianco a lui si giocano una maglia da titolare in due, che avranno il compito di impostare l'azione: "Il volante del Toro per la serata di Coppa Italia è conteso proprio da Luongo e da Fitz-Jim che il club ha acquistato appositamente per alzare la cifra tecnica del palleggio". Certamente più indietro c'è Ilkhan, che ha saltato il ritiro a causa di un sovraccarico. Ma attenzione all'idea Casadei non solo sulla trequarti, "Abate - conclude La Gazzetta dello Sport - pensa a lui anche come mediano nei due".

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