Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Come sarà la formazione del Milan all'esordio contro il Toro? (Video)
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un focus sul centrocampo granata in vista del match di Coppa Italia contro la Carrarese. Per decidere i due che comporranno la mediana è ancora tutto da decidere e Abate può scegliere tra più opzioni. "In mezzo alle riflessioni un pensiero, però, comincia a prendere sempre più la forma di una certezza: sabato sera il centrocampo non dovrebbe fare a meno di Gvidas Gineitis". Al momento il lituano sembra essere quello più in forma e anche ad Avellino Abate ha avuto risposte convincenti. Affianco a lui si giocano una maglia da titolare in due, che avranno il compito di impostare l'azione: "Il volante del Toro per la serata di Coppa Italia è conteso proprio da Luongo e da Fitz-Jim che il club ha acquistato appositamente per alzare la cifra tecnica del palleggio". Certamente più indietro c'è Ilkhan, che ha saltato il ritiro a causa di un sovraccarico. Ma attenzione all'idea Casadei non solo sulla trequarti, "Abate - conclude La Gazzetta dello Sport - pensa a lui anche come mediano nei due".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport
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