Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Cosa serve a questo Toro? Il parere dei tifosi (VIDEO)
"Stiamo lavorando alla grande. Le direttive sono chiare". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna si apre con le parole dal ritiro granata di Ardian Ismajli. Il 29 enne ex Empoli è la colonna della difesa di Abate. Fin dal primo giorno in Trentino "è entrato nel cuore dei tifosi per il suo spirito, il temperamento, il cuore messo in ogni allenamento". L'albanese è soddisfatto del lavoro svolto in questi giorni di ritiro ed è proiettato al futuro: "Siamo un bel gruppo, pieno di entusiasmo, con un mix di esperti e giovani. Tutto nasce dalla mentalità: sarà un Toro forte se lo sarà mentalmente". L'obiettivo del centrale per la nuova stagione è mettersi alle spalle gli infortuni che lo sempre hanno tormentato: "voglio essere sempre in campo senza più infortuni. Questo è il primo obiettivo: lasciarmi alle spalle le problematiche muscolari di un anno fa. Spero di fare di più dello scorso anno".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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