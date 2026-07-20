"Stiamo lavo­rando alla grande. Le diret­tive sono chiare". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna si apre con le parole dal ritiro granata di Ardian Ismajli. Il 29 enne ex Empoli è la colonna della difesa di Abate. Fin dal primo giorno in Trentino "è entrato nel cuore dei tifosi per il suo spi­rito, il tem­pe­ra­mento, il cuore messo in ogni alle­na­mento". L'albanese è soddisfatto del lavoro svolto in questi giorni di ritiro ed è proiettato al futuro: "Siamo un bel gruppo, pieno di entu­sia­smo, con un mix di esperti e gio­vani. Tutto nasce dalla men­ta­lità: sarà un Toro forte se lo sarà men­tal­mente". L'obiettivo del centrale per la nuova stagione è mettersi alle spalle gli infortuni che lo sempre hanno tormentato: "voglio essere sem­pre in campo senza più infor­tuni. Que­sto è il primo obiet­tivo: lasciarmi alle spalle le pro­ble­ma­ti­che musco­lari di un anno fa. Spero di fare di più dello scorso anno".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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