"Un Toro spuntato" dice l'apertura della Gazzetta ed è probabilmente la sensazione che hanno avuto tutti. Ancor più della fragilità difensiva di cui ha parlato anche lo stesso Abate, il problema dei granata ieri è stata la sterilità offensiva. Vivacità offensiva che proverà quindi ad aggiungere Braganca il nuovo arrivato. Se da un lato i granata preoccupano dall'altro, per il quotidiano, si parla di un "Toro scatenato" che ha aggiunto tutti i tasselli mancanti e non solo. Oltre al necessario c'è "Il regalo per i 21 anni". Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe stato deciso l'intervento del presidente Cairo per riportare Mandragora a Torino e questo sarebbe il suo regalo per i 21 anni di presidenza.