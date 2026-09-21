La Gazzetta dello Sport: "Kulenovic si riscatta, gol liberatorio"

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"Kulenovic ha mostrato una progressione e una velocità notevoli considerando che è una punta di 191 cm. In pochi passi è arrivato al tiro, una conclusione non forte ma molto precisa, sulla quale Skorupski ha certamente delle colpe ma che il croato si è costruito con attenzione e determinazione" così scrive La Gazzetta dello Sport su Sandro Kulenovic, giocatore del Torino che non è mai davvero stato preso in considerazione per una maglia da titolare, ma che nel match di sabato ha trovato il primo gol in Serie A. Gol che sa di riscatto: "L’azione nella sua interezza e la reazione della punta dopo il gol restituiscono però due aspetti rilevanti: la cura con cui è stata costruita e come il croato ha esultato dopo aver segnato" scrive il quotidiano.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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