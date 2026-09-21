La Gazzetta dello Sport: "Kulenovic si riscatta, gol liberatorio"

"Kule­no­vic ha mostrato una pro­gres­sione e una velo­cità note­voli con­si­de­rando che è una punta di 191 cm. In pochi passi è arri­vato al tiro, una con­clu­sione non forte ma molto pre­cisa, sulla quale Sko­rup­ski ha cer­ta­mente delle colpe ma che il croato si è costruito con atten­zione e deter­mi­na­zione" così scrive La Gazzetta dello Sport su Sandro Kulenovic, giocatore del Torino che non è mai davvero stato preso in considerazione per una maglia da titolare, ma che nel match di sabato ha trovato il primo gol in Serie A. Gol che sa di riscatto: "L’azione nella sua inte­rezza e la rea­zione della punta dopo il gol resti­tui­scono però due aspetti rile­vanti: la cura con cui è stata costruita e come il croato ha esul­tato dopo aver segnato" scrive il quotidiano.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.